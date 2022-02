Čtenářská slavnost v chotěbořské škole. Zapojila se celá rodina i kamarádi

Naši druháci měli minulý týden ve středu rodinnou čtenářskou (čítankovou) slavnost. Byla to oslava jejich čtenářských dovedností a zároveň byli obdarováni. Rodiče jim několik měsíců tajně po nocích tvořili čítanku. Psali, malovali, lepili, tvořili desky, … a nejen oni, zapojila se často celá široká rodina, kamarádi i sourozenci dětí. Dokonce i druháci měli ve své čítance své obrázky, aniž by to tušili.

