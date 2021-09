Nadšení malých čtenářů bylo nakažlivé. Paní Jelínková se dozvěděla spoustu věcí. Kdo co čte, kdo má jakou knížku rád, která z knížek byla nejnapínavější, které knížky čtenáři zbožňují a spoustu, spoustu dalšího.

Tímto heslem se řídí čtenáři dětského oddělení chotěbořské knihovny. Knihovnice Alena Jelínková si pro své nadšené čtenáře připravila odpolední Klub. A to přímo čtenářský. Děti se sešly u skoro kulatého stolu a svůj čas trávily povídáním o knížkách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.