Jen kousek pod Světlou nad Sázavou se objevilo několik pokácených stromů na břehu Sázavy. Způsob poražení stromů potvrdil, že se jedná o práci bobrů.

Bobři na Sázavě | Foto: Jiří Víšek

Bobr evrpopský, který je nejen u nás silně chráněný zákonem o ochraně přírody a krajiny, se vyskytuje především v povodích našich největších řek, a to, že se usadil na středním toku Sázavy, lze pokládat za zajímavost. Tento hlodavec s hustou srstí, dorůstající délky přes jeden metr se živí především měkkými větvičkami, kůrou a lýkem stromů. Ke kácení stromů používá svých ostrých řezáků a tak místa přehryzaných kmenů připomínají jako by byla opracována dlátem. Že je bobr pracovitý, o tom svědčí fakt, že si poradí i se silným kmenem stromu o průměru více než třicet centimetrů. Jsou to navíc i chytrá zvířata, když kácí stromy tak, že padají korunou do řeky a oni si je mohou pohodlně v řece okusovat. Jelikož bobři „pracují“ především v nočních hodinách, je velmi obtížné je spatřit, o jejich přítomnosti svědčí pouze nezaměnitelný způsob pokácených stromů.