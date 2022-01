Dárci byli štědří. Na Ždírecku tři králové vykoledovali skoro sto devět tisíc

Tříkrálová sbírka ve Ždírci nad Doubravou se vydařila. Lidé byli štědří, do kasiček dali 108 750 korun. Podívejte se, jak to slušelo malým koledníkům, kteří vyrazili do ulic. Za možnost zveřejnění děkujeme městu Ždírec nad Doubravou.

Tříkrálová sbírka ve Ždírci nad Doubravou | Foto: Město Ždírec nad Doubravou