Den ve znamení železnice. Mrkněte, jak se vyvedly oslavy v Jindřichově Hradci

To byla jízda. Podívejte se do fotogalerie na Den železnice v Jindřichově Hradci, kde se slavilo i 125 let od příjezdu prvního vlaku. Akce se konala v půlce září a vydařila se. Za fotografie děkujeme Adéle Říhové a Aleně Brychtové.

Oslavy dne železnice v Jindřichově Hradci. | Foto: Alena Brychtová

Lidé se mohli vlaky svézt nebo si je prohlédnout. V programu nechyběly třeba scénky na nádraží, divadlo a pohádky pro děti, živá hudba, vystoupení mažoretek, prohlídka depa nebo ukázky techniky hasičů a armády.