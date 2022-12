Počasí sice nebylo ideální, ale i přesto se v Havlíčkově Borové sešlo přes šedesát lidí, na které čekala naučná stezka o vlastní duši. Zbylý počet účastníků šel na dálku, ale rozhodně nebyl o nic ochuzen. „Podklady jsme poslali emailem. Každý dostal knížečku, ve které bylo sedm úkolů zaměřených na vlastní duši. Tu si po zodpovězení všech otázek každý mohl nechat a do budoucna mu může posloužit jako návod na vlastní psychohygienu,“ prozradila, co bylo obsahem stezky, PR manažerka FOKUSu Vysočina Edita Veselková. „Jako poslední úkol si měl každý zapsat své přání, které by chtěl, aby se mu splnilo. Navíc ho každý napsal na dřevěnou kulatinu a pověsil ho na vánoční strom v Havlíčkově Borové na náměstí. Vznikl vlastně takový strom našich přání. Kdy bychom si měli něco přát než teď před Vánoci?,“ dodala s úsměvem.

Po samotném pochodu byl přichystán teplý svařák a občerstvení, které napekly místní borovské dobrovolnice. Poté proběhla modelová přednáška, se kterou pracovníci FOKUSu Vysočina navštěvují studenty a žáky středních škol. Tu si vyslechlo přes třicet návštěvníků. Zpestřením přednášky byla psychobudka, ve které si mohli účastníci na vlastní kůži vyzkoušet, jak může probíhat jeden obyčejný den člověka, který se potýká s psychózou.

A na co přesně bude výtěžek použit? FOKUS Vysočina se v letošním roce rozhodl odstartovat projekt přednášek do škol s názvem „Na vlastní duši“. „Vnímáme potřebu zaměřit se na mladistvé. Ze zkušenosti škol i našich týmů vyplývá, že se v posledních letech zvýšil počet dětí a mladých, kteří se necítí dobře či se u nich objevují příznaky možného duševního onemocnění. Díky přednáškám tak máme možnost tato témata se studenty otevírat, mluvit o duševním zdraví a prevenci - co je to psychohygiena, jak zvládat stres nebo jak pracovat s krizí, a také je nasměrovat na možnou pomoc v případě, že si potřebují s někým promluvit,“ řekla ke konceptu přednášek garantka služeb Michaela Urbánková.

V rámci projektu také vznikl účet na sociální síti Instagram se stejnojmenným názvem, kde mohou všichni sledující získat nejen informace o proběhlých přednáškách, ale také různé typy, podněty a informace o duševním zdraví.

Edita Veselka Palkovičová, PR manažer

FOKUS Vysočina