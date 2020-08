Multižánrový Stock Dobrohostov je třídenní hudební akce v malé vísce, místní částí Lípy u Havlíčkova Brodu. Přehlídku vymyslelo před pětadvaceti lety několik nadšenců, muzikantů z havlíčkobrodska. Původně to byl Malý letní festival moderní hudby pro regionální soubory. Později tento festival rozšířili o nedělní přehlídku dechovek.

Na dobrohostvské přehlídce dechovek zahrála kapela Havlíčkobrodská 12. | Foto: archiv pořadatelů

Tento rok byl vzhledem ke koronavirové epidemii doslova pohromou a nebylo do poslední chvíle jisté, zda se bude v Dobrohostově hrát. Pořadatelé v čele s Petrem Kletečkou šli do tohoto rizika, zajistili kapely a podařilo se to. Pátek a sobota 14. a 15. srpna patřil přehlídce moderní muziky, na které se vystřídalo celkem jedenáct souborů, z toho osm regionálních z Vysočiny. Nedělní odpoledne patřilo už po dvanácté dechovce. Vystoupily čtyři kapely, z toho tři regionální. Ve dvě hodiny odpoledne zahájil přehlídku moderátor Jaroslav Bořil, který přivítal všechny návštěvníky, účinkující a seznámil je s programem. Poděkoval všem sponzorům za jejich pomoc a mediálním partnerům za skvělou propagaci.