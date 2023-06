Užít si s dětmi i dalšími rodinnými příslušníky celý den, mít čas na povídání, legraci i hry. To bylo umožněno dvanácti odsouzeným ženám ve Věznici Světlá nad Sázavou v rámci projektu Den s dítětem. Ten se konal 17. června ve venkovním i vnitřním prostoru věznice. Kromě společných chvil radosti, které jsou pro rodinu i odsouzené matky tak vzácné, čekal na účastníky program se soutěžemi, workshopy, hudbou a také společné stolování.

Za vybranými ženami do věznice přijely rodiny. | Foto: se souhlasem Jitky Vrbové

Projekt v českých věznicích organizuje již šestým rokem Mezinárodní vězeňské společenství (MVS). V ženské věznici proběhla akce poprvé.

Celkem 25 dětí přijelo na sobotní akci v doprovodu tatínka, prarodičů, pěstounů, nebo dalších rodinných příslušníků, kteří o dítě na svobodě pečují. Věznicí se po celý den rozléhal dětský smích, ale ukáplo i několik slziček. Dojetím z blízkého setkání, ale na závěr i smutkem z loučení. Den se však nesl především ve znamení radosti. Ponurost vězeňského prostředí rozbila pestrá výzdoba, živá kapela i barevná trička, do kterých se všichni účastníci oblékli. Připraveny byly týmové hry, malování na obličej, navlékání korálků, výroba fotorámečku i společné tvoření na plátno. Odsouzené ženy i jejich rodiny si na závěr napsali tzv. “dopis na potom”, což je dopis s osobním vzkazem pro druhou stranu, který si přečtou až spolu nebudou. Dopis jim zůstane jako vzpomínka, mohou se k němu vracet. Stejně jako společné foto, které si rodiny mohly domů odvést.

Cílem projektu Den s dítětem je obnovovat a posilovat rodinné vazby. Den strávený s nejbližšími je velkou motivací pro osobní změnu odsouzených. „Děti odchodem rodiče do věznice psychicky trpí. Je to pro ně dokonce podobný stres, jako kdyby rodič zemřel. Také odsouzené maminky, pokud mají se svými dětmi hezký vztah, se odtrhnutím od svých potomků velmi trápí. Celodenní setkání rodin může dětem zásadně pomoci prožitkem radosti, kterou v sobě dál nesou. Není bohužel nic neznámého, že se mnoho rodin během výkonu trestu rozpadá. Setkání dává naději také odsouzeným do dalších dní za mřížemi, protože vztahy s jejich rodinou jsou často tím jediným, co je ve věznici drží nad vodou a co jim pak po propuštění pomáhá vyhýbat se trestné činnosti,“ říká ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.