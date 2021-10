Pomalu končí čas vážek a šidélek. Příští rok se ale s prvními paprsky letního slunce objeví znovu. Nakoukněte proto s námi prostřednictvím fotografií do jejich života. Děkujeme panu Josefu Hasikovi za fotografie vážek, šidel a kudlanky nábožné. Hmyz zblízka je fascinující, nemyslíte?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.