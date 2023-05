V dubnu se dva žáci z akordeonové třídy učitelky Markéty Laštovičkové ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod zúčastnili mezinárodních akordeonových soutěží v Srbsku a Polsku. A přivezli první místa.

Akordeonová soutěž. Johanka Juklová. | Foto: se souhlasem Jindřicha Macka

Na začátku dubna 2023 se již tradičně konala mezinárodní hudební soutěž „World Open Online Music Competition“ v srbském Bělehradu. V kategorii do 15 let v oboru akordeon zvítězila Johanka Juklová. Porotu nadchla natolik, že získala 3. nejvyšší bodové ohodnocení z celé soutěže za hráči z polské hudební akademie. Do poroty přijala zároveň pozvání i její paní učitelka Markéta Laštovičková.

Ve dnech 21. až 22. dubna 2023 se v Polsku konala Mezinárodní akordeonová soutěž v Ratiboři. Této soutěže se zúčastnil náš žák Viktor Stocker, který jako třináctiletý soutěžil v kategorii do 16 let. Viktor potvrdil své kvality, získal 1. místo a na koncertě vítězů si zahrál svou vlastní skladbu „Vichřice“.

Johance Juklové, Viktorovi Stockerovi a paní učitelce Markétě Laštovičkové blahopřeji k vynikajícím úspěchům a děkuji jim za skvělou reprezentaci naší školy na mezinárodní úrovni.

Jindřich Macek, ředitel ZUŠ