Nedělní benefiční Mlýn fest se vydařil. Bylo to s vámi krásné. Počasí nám přálo a užili jsme si krásnou hudbu a divadlo. A to sbor a kapelu Bosonožky, pěvecký sbor Doubravan, Zdeňka Rollera s didgeridoo a naším doprovodem na drumbeny, divadelní interaktivní představení ZUŠ Chotěboř, písničkáře Jaroslava Svobodu, Pavla Čadka a jeho violoncello a vtipné divadlo Jana Hrubce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.