Chybí vám předvánoční výlety? Podívejte se na adventní Wroclaw před covidem

Na adventní trhy jsme v době předcovidové jezdívali nejen do jiných měst v Česku, ale také často například do Rakouska, Neměcka a v posledních letech také do Polska. A právě vzpomínku na adventí polské město Wroclav nám poslala šumperská fotografka Lenka Hoffmannová, se kterou nahlédneme i do historických zajímavostí města. Za snímky ai poučné povídání velice děkujeme.

Adventní Wroclaw před covidem. | Foto: Lenka Hoffmannová