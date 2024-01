Lidé se v kulturním domě Ostrov vrátili v první půlce ledna zpět do minulosti. Vzala je tam Queen Symphonic Tribute Show. Bylo vyprodáno, podívejte se.

Vystoupení v Havlíčkově Brodě bylo připomínkou hudebního mága Freddieho Mercuryho a kapely Queen. | Foto: Karolina Sedláčková

Akce návštěvníky v Havlíčkově Brodě vtáhla do světa ikonických hitů, které oslavují nezaměnitelný hlas Freddieho Mercuryho a jedinečného zvukového projevu Queen. Zazněly největší hity jako Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love a mnoho dalších, které se staly známými po celém světě.

Kalhotky a trička létaly vzduchem. Připomeňte si koncert Tří sester v Brodě

Živý symfonický orchestr vytvořil velkolepý hudební doprovod a umocnil emoce, které Queen zanechali v srdcích fanoušků po celém světě.

Zdroj: Youtube

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Co jsou ostudy Havlíčkobrodska?

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni