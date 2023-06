Děvčata ze školního sportovního klubu při ZŠ Štáflova oddílu moderní gymnastiky mají za sebou velice úspěšnou sezónu. Medaile vozily nejen z individuálních soutěží v moderní gymnastice, ale také jsou velmi úspěšné na poli tanečním, a to v kategorii scénického tance. Z pohárových soutěží si vždy brodské gymnastky dovezly pohár za umístění mezi třemi nejlepšími týmy.

Úspěchy gymnastek z Havlíčkova Brodu. | Foto: se souhlasem Dity Dobrovolné

Největším úspěchem zůstává soutěž Česko se hýbe, kde proti sobě soutěží v kategorii Tanec různé žánry a je na porotě, které vystoupení si získá jejich zájem. Po dvou semifinálových kolech v Praze a v Ostravě se děvčata nominovala na celorepublikové finále do Prahy, které se konalo 2. června. Zcela uchvátila diváky i porotu oběma svými choreografiemi a zaslouženě obsadila ve svých věkových kategoriích 1. místa a stala se tak mistryněmi ČR. Jednalo se o choreografie Síla vody (věkový průměr 13 let) a Vnitřní démon (věkový průměr 15 let). Moc všem dívkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i do příštích let. Velké poděkování si zaslouží též rodiče zúčastněných děvčat, kteří byli vždy připraveni pomoci. Děkujeme.

Dita Dobrovolná