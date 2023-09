Havlíčkobrodské házenkářky mají za sebou první tři kola prvoligové soutěže žen. Do nové sezóny vkročily vítězně na půdě Tatranu Bohunice. První domácí utkání se neslo ve znamení boje až do poledních minut, ale na Baník Most B výkon nestačil. Minulý víkend hrály ženy v Kunovicích, kde se nedařilo. Nyní je doma čeká interligový Sokol Písek.

Házenkářky z Havlíčkova Brodu na zápasu v Bohunicích. | Foto: se souhlasem Elišky Rasochové

Ten zavítá do Brodu už ve čtvrtek 28. září, v rámci osmifinále Českého poháru žen. Interligový tým Sokol Písek se loňskou sezónu blýskl třetím místem v nejvyšší soutěži. Utkání se uskuteční v havlíčkobrodské sportovní hale ve čtvrtek od 13.00. Hráčky budou potřebovat podporu domácího publika.

Další ligové utkání je na programu v sobotu 30.9. proti týmu HC Hvězda Cheb. I tento zápas proběhne na domácí půdě a to od 11.00.

Shrnutí dosavadních zápasů:

Tatran Bohunice – Havlíčkův Brod 24 : 28

Začátkem září vstoupily ženy do nové sezóny venkovním zápasem s Tatranem Bohunice. Holky se snažily plnit pokyny jak v útoku, tak v obraně. I přes drobné chyby jsme šly během prvního poločasu do těsného vedení, které jsme držely do konce první poloviny. V poločase byl stav 16:12. Do druhé poloviny holky vstoupily trochu rozpačitě a chvíli jim trvalo, než se znovu dostaly do správného tempa a zkoncentrovaly se. Poté už držely náskok plus mínus o 4 branky až do konce utkání (28:24). K dobrému výkonu přispěl i fakt, že se holky oproti minulé sezóně nenechaly zbytečně vylučovat.

Sestava a branky: Doležalová, Perničková – Jůzlová (7), Brožová (5), Kroufková (4), Feigler (3), Kohoutová (2), Krajcigrová (2), Slavíková (2), Ďásková (1), Fučíková (1), Mainerová (1), Holasová, Sýkorová, Caltová, Sochůrková

Havlíčkův Brod – DHK Baník Most B 27 : 30

Další utkání, které bylo první domácí a ke kterému zároveň usedl poprvé i nový trenér Hubert Kubala, se odehrálo 16. září s Baníkem Most B. Most, který je v první lize nováčkem, přijel, i díky marodce jejich B-týmu, posílen o některé interligové hráčky. Utkání se neslo po celou dobu ve velmi vyrovnaném a bojovném duchu. V závěru první půle jsme neproměnily některé z našich šancí včetně jednoho trestného hodu, do šaten se šlo za stavu 11:16. Po pauze holky vlétly do utkání s chutí dohnat 5gólovou ztrátu. Během prvních minut 2. poločasu byl stav 17:18. K prvnímu vyrovnání došlo ve 44. minutě. Bohužel nám soupeř vždy odskočil a do vedení se nám dostat nepodařilo. V samotném závěru jsme si zbrklostí a smolnými chybami vzaly naději alespoň na jeden bodík z remízy, utkání skončilo 27:30. I přesto patří ženám za tento zápas pochvala, vyzdvihnout můžeme 10gólový výkon Jitky Brožové a 44% úspěšnost Moniky Doležalové v brance. Všechny holky bojovaly až do samotného závěru a Mostu výhru značně znepříjemnily.

Slovo trenéra Kubaly: „Holky musím za zápas pochválit, bojovaly až do samotného konce. Tam jsme nakupili nějaké chyby, a tak musíme nakonec skousnut porážku. Myslím, že aspoň bod by holky za bojovnost zasloužily, ale i tohle je házená. Do dalších utkání musí holky zapracovat na fyzičce, aby proti podobně běhavým soupeřům jako Most, vydržely makat naplno delší čas.“

Sestava a branky: Doležalová, Perničková – Brožová (10), Kohoutová (5), Fučíková (3), Feigler (3), Mainerová (2), Kroufková (1), Krajcigrová (1), Caltová (1), Bouchnerová (1) Slavíková, Ďásková, Pelikánová, Sýkorová

SHK Kunovice – Havlíčkův Brod 27 : 14

V sobotu 23.9. odehrály ženy 3. kolo první ligy žen v Kunovicích. Bohužel po celou dobu zápasu nás trápila špatná koncovka. Takřka všechny naše střelecké pokusy končily na rukách výborně chytající brankářky soupeře, na tyčích či prostě mimo bránu. Důležité bude na toto utkání co nejrychleji zapomenout a připravit se na další, která je čekají již tento týden.

Sestava a branky: Doležalová, Perničková – Brožová (4), Jůzlová (2), Kohoutová (2), Bouchnerová (2), Krajcigrová (1), Slavíková (1), Sýkorová (1), Caltová (1), Sochůrková, Kroufková, Fučíková, Ďásková, Musilová, Pelikánová

Eliška Rasochová