Poděkovat bych chtěla v první řadě hlavnímu partnerovi 51. ročníku Havlíčkobrodské padesátky VZP ČR. Zástupkyně pojišťovny byly přítomné v místě startu a cíle a zájemcům neúnavně poskytovaly informace týkající se zdravotní pojišťovny, a v rámci propagace měřily zájemcům tělesný tuk a krevní tlak. Dále pak patří velké díky Památníku národního písemnictví za umožnění vstupu na Petrkovský zámeček, Městu Havlíčkův Brod, pracovníkům Technických služeb, Městské Policii a stejně významné poděkování směřuje i ke všem pořadatelům a turistům, kteří se tradičního havlíčkobrodského pochodu zúčastnili a bez kterých by naše příprava a organizace neměla smysl.

Zástupci Klubu českých turistů, odboru Havlíčkův Brod a zástupci Města Havlíčkův Brod se proto sešli v předvečer pochodu na svatokřížském hřbitově a uctili zde památku nejen pana Bohuslava Reynka, ale i obou jeho synů položením kytic na jejich hroby. Bylo to komorní, důstojné a milé. I samotný sobotní pochod byl spjat s Naučnou stezkou, protože téměř všechny trasy, vyjma dětské a běžecké, byly směrovány přes Petrkovský zámek, kde Reynkovi žili. Od roku 2021 se stal zámeček součástí Památníků národního písemnictví a v rámci pochodu si ho mohli prohlédnout nejen turisté, ale i ostatní zájemci.

Po dvou deštivých ročnících Havlíčkobrodské padesátky a jednom „covidovém“, který z důvodu pandemického onemocnění a vládním nařízením ani neuskutečnil, už se brodští turisté nemohli dočkat letošní první zářijové soboty. Meteorologové slibovali sluníčko a předpověď se vyplnila. Bylo krásné a slunečné babí léto. Dalším z důvodů těšení byl i plán připomenout všem turistům, širokému okolí a hlavně příznivcům Bohuslava Reynka, že je to letos právě deset let, kdy byla u havlíčkobrodského kostela Nanebevzetí Panny Marie slavnostně otevřena Naučná stezka Bohuslava Reynka.

