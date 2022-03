Naše tělocvična vznikla v nejsložitější době, kterou stavařina za posledních dvacet let pamatuje. Nedostupnost materiálů, zvyšující se ceny všech vstupů, neustálé karantény pracovníků, nesmyslné termíny vyvolané dotačními požadavky, atd. Mohli bychom dlouho pokračovat ve výčtu negativních vlivů působících na probíhajících stavbách. Jenže na to se historie neptá a my máme konečně HOTOVO.