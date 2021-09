Hraná prohlídka je zábava pro celou rodinu a jak sami autoři tvrdí, "Nudit se nebudete a ještě zažijete historii na vlastní kůži". Nevšední prohlídku premonstrátským klášterem zpestří i návštěva Trčkova hradu, který patří mezi dosud neprovázené prostory kláštera. Návštěvníci se nemusí bát ani o to, že přijdou o krásy zdejšího chrámu zasvěceného Narození Panně Marii či prostory uvnitř kláštera.

O dramatické zpestření se opět postarají herci z FajnEventu v režii Michala Hájka, který je též autorem myšlenky hraných prohlídek v želivském klášteře. "Věřím v to, že historie nemusí být vždy nudná, a pro její pochopení i pro děti používáme nadsázku a velkou kupu humoru, odměnou nám je smějící se publikum, a to je v této složité době to nejlepší", uvedl Michal Hájek.

Hraná prohlídka je zkrátka pro všechny, co se chtějí bavit a zažít ojedinělý zážitek, neboť zdejší premonstráti se řadí mezi hrstku klášterů v Česku i na Slovensku, jenž nabízí tento unikátní pohled do jejich historie.

Během prohlídky můžete shlédnout i kostýmy jednoho z nevyhledávanějších kostýmních výtvarníků v tuzemsku, pana Romana Šolce, který vytváří kostýmy pro muzikály jako: Kleopatra, Ples Upírů, Fantom Opery či TV pořad Tvoje Tvář Má Známý Hlas. A pokud Vás práce Romana Šolce bude zajímat více, můžete také zavítat na výstavu dobových kostýmů, které vznikly pro divadelní a muzikálové inscenace.

Budeme velice rádi, pokud společně s námi prožijete poslední reprízy hraných prohlídek včetně té poslední čtyřicáté reprízy, která se stane derniérou letošních prohlídek.

Během vaší návštěvy budete mít možnost si vyrazit i svou vlastní minci věnovanou devítistému výročí řádu, či si nakoupit i nějaký stylový suvenýr.

Doporučujeme včasnou rezervaci lístků na tel. +420 725 448 291, nebo na e-mail: centrum@zeliv.eu.

Michal Hájek