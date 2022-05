Na kroužky pro nejmenší děti dále navazují kroužky pro děti od 3,5 a 4 let. Jsou to Tanečky s Marťou, kde je vedoucí Martina Pejcharová. A ve spolupráci se světelskou základní uměleckou školou je to Baletní školka, kde je vedoucí taneční pegagožka ze ZUŠky Valeriya Žáčková. Všem těmto dámám paří velké poděkování za vše, co pro děti a jejich rodiče v kroužcích domu dětí a mládeže dělají.

Olga Fialová, ředitelka Domu dětí a mládeže Světlá nad Sázavou