Nyní jsme pro Vás připravili a nainstalovali do všech výstavních prostor naší budovy novou, již dvakrát odloženou a v loňském roce avízovanou výstavu „HŘÍCHY A HŘÍČKY NAŠÍ DOBY“, výtvarný humor Pavla Matušky (1. 4. – 27. 6. 2021).

Pavel Matuška (1944) patří mezi naše přední výtvarníky věnující se humoru a satiře, ale je jediným, který k tomu volí techniku malby! Jeho obrazy jsou plné skrytých významů, slovních hříček a vtipných analogií na české i světové „dějinné“ události. K vyjádření pointy rád využívá nejrůznějších přesmyček a slovních hříček, na něž je čeština neobyčejně bohatá. Jiné jeho obrazy předpokládají alespoň marginální znalost základních historických, umělecko-historických, literárních či zeměpisných reálií. Velmi důležitý je u jeho děl název, protože teprve po jeho přečtení vyzní vtip ve své celistvosti, například parafráze na díla ze světových galerií (viz Mona Lisa, Dáma s hranostajem, aj.).

Jak název výstavy napovídá, autor rychle a trefně reaguje na aktuální dění současného světa, ať už se jedná o ekologickou či politickou krizi, společenskou reakci na hnutí #Me Too nebo naposledy o světovou pandemii a její důsledky pro českou společnost. Vždy svérázně staví humor do pozice sebereflexe, ať už vlastní či národní, řídě se přitom základní poučkou hlásající, že „humor je spásou světa“. Pozor, jeho vtip je nakažlivý a v této době tolik potřebný!

Jakmile to vládní opatření dovolí, jsme připraveni otevřít a přivítat Vás na této výstavě, jejíž načasování je více než symbolické. Je totiž důležité se umět zasmát. Říká se, že smích léčí, takže i my se pokusíme výstavou malovaného humoru Pavla Matušky, která se nevyhýbá ani těm nejaktuálnějším situacím souvisejících s pandemií, pohladit a vyléčit Vaše pocuchané duše a nervy.

Vaše Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě