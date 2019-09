Členy delegace byli rovněž členové zahraniční komise, členové přibyslavských spolků, pracovníci školy a členové politických uskupení.

Kromě nezletilých účastníků si všichni na zájezd přispěli finančně, a doplnili tak příspěvek zahraniční komise Města Přibyslavi. O pobytu delegace si lze číst na webových stránkách města Přibyslavi v sekci Média – Zpravodajství a v zářijovém vysílání kabelové TV se bude vysílatvideo o celém pobytu. Já jsem pro vás připravila mozaiku dojmů několika členů delegace tak, jak je zaznamenali po svém návratu.

Dojmy? Skvělý program i prohloubení přátelství s hasiči

Druhý den nás čekalo milé přivítání na radnici a poté zajímavý program ve spalovně. Podařilo se nám přesvědčit Toma, aby nás vzal na fotbalové utkání. Zjistili jsme, že je navíc učitel, tudíž jsme zkusili též cestu spolupráce se školou – nejlépe ve spojení se sportem.

Naše česká překladatelka Jana byla též učitelka a kolegyně Tomyho. Tudíž věřím, že naše spolupráce by se mohla vydařit. Dojmy z cesty dobré, připravili perfektní a zajímavý program, starosta je dobrý řečník a vtipný. Muselo jim to dát dost práce. Tak to chválí asi všichni účastníci. Náš starosta byl taky OK. Celkové dojmy – úžasné! Co se mi moc líbilo, je to, že když se něco plánuje, dělá se shromáždění, kde má každý občan možnost říct, proč ano, proč ne a hlavně se o tom potom diskutuje.

Ubytování bylo super, program byl však velice nabitý. Moc jsem nezvládala večeře začínající v deset hodin večer. Ale asi je to jejich zvyk. Překrásný byl koncert pořádaný ke stoletému výročí jejich orchestru – Fanfáry. Pan starosta je bohém a podal vynikající pěvecký i taneční výkon.

Dozvěděli jsme se také, že Holanďané hrají rádi pétanque, takže máme nejvyšší čas založit v Přibyslavi družstvo. Zajímavá byla i informace, že někteří Holanďané chodí do práce jen 4 dny a 5. den se věnují dobrovolnické činnosti nebo svým koníčkům.

Spalovně jsem se chtěla vyhnout, ale nakonec to bylo zajímavé, zvlášť když na závěr nechal sokolník přeskakovat menší sovu z hlavy na hlavu a já byla dost daleko, aby na mě nedošlo… Prý dravec slouží k odhánění ptáků, kteří z odpadků vybírají, co vypadá k sežrání, a roznášejí to po okolí.

Nejvíce na mě ale zapůsobil sobotní koncert Blaskapelle St. Caecilia v Middelaaru. Smekám, že dovedou dát dohromady takové těleso a připravit úžasný program.

Také vystoupení pana starosty Gradisena bylo (a bude) nezapomenutelné. Za sebe jsem moc ráda, že přátelství s obcí Mook en Middelaar touto návštěvou získalo nové impulzy k dalšímu rozvoji. Letos ještě odjíždějí myslivci na tradiční návštěvu Holandska a o Mlékárenském dnu nás čeká setkání s Old skauty z Mooku.

ANNA ŠNÝDLOVÁ