Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci zájezdu a na úspěšné reprezentaci našeho města. Doufejme, že nově navázané kontakty pomohou dále rozšířit naše přátelské vztahy.

Koncem srpna byli v Mooku na tradiční lovecké návštěvě myslivci z MS Přibyslav. V září přijeli rovněž na tradiční soukromou návštěvu do Přibyslavi holandští old skauti v čele s čestným občanem Přibyslavi, P. Martensem a potkali se jak s některými z účastníků červnového zájezdu, tak se starými přáteli mezi hasiči, skauty, zahrádkáři a dalšími. V příštím roce by měl naše město navštívit starosta a oficiální delegace obce Mook en Middelaar (předběžný termín v květnu 2020). Všechny tyto aktivity jsme vyhodnotili na poslední schůzi zahraniční komise, která se konala 25. listopadu. Diskutovali jsme rovněž o možnostech navázat znova na přátelství se slovenským městem Sliač, které v důsledku změn u nich na radnici v minulém volebním období jaksi „usnulo“. Starosta Kamarád slíbil na zasedání komise, že se o navázání nových kontaktů zasadí.

A skutečně s místostarostou Omesem na pozvání nové paní primátorky ještě před koncem roku Sliač navštívili a přivezli dobré zprávy – jak město, tak různé spolky a základní i umělecká škola mají zájem přátelství s Přibyslaví obnovit či prohloubit a navázat tak na dobré vztahy našich měst z dob primátora Koreně a starosty Štefáčka. Rovněž ze Sliače by měla příští rok přijet delegace vedení města, zřejmě začátkem září. Členy zahraniční komise tedy čeká spousta organizační práce, ale věřím, že to zvládneme jako doposud vždy! Moc všem členům komise děkuji za přátelskou a ochotnou spolupráci, vedení města za podporu a tajemníkovi za „papírování“ kolem naší činnosti. Věřím, že všichni se po klidných a pohodových Vánocích sejdeme v novém roce v dobrém zdraví a plni elánu!!!

Autor: Mgr. Anna Šnýdlová, předsedkyně zahraniční komise