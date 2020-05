Koukal jsem na Deníku,že se můžeme podělit s recepty,tak Vám také posílám můj speciální recept na moji Bábovku s vaječným koňakem. Už jsem vyhrál pár soutěží

Koukal jsem na Deníku,že se můžeme podělit s recepty,tak Vám také posílám můj speciální recept na moji Bábovku s vaječným koňakem,jestli chcete zveřejnit pro čtenáře vyhrál jsem s ní už pár soutěží a tuihle bábovku dokážu snít za osm minut.

Bábovka s vaječným koňakem

200 g povoleného másla

250 g cukru krystal

250 g polohrubé mouky

1 kypřicí prášek do pečiva

3 vejce

3 lžíce mléka

200 g mletých (nebo nasekaných) vlašských ořechů

lžička mletého badyánu

300 ml vaječného koňaku

1 tabulka čokolády (hořké nebo na vaření)

máslo a strouhanka na vymazání a vysypání formy



Postup:



Povolené máslo utřeme s cukrem do světlé pěny. Poté přidáme celá vejce a znovu utřeme těsto.



Vedle si smícháme polohrubou mouku s kypřicím práškem, směs přidáme do těsta. Promícháme.



Nakonec přidáme najednou 3 lžíce mléka, nasekané oříšky, mletý badyán, vaječný koňak a nastrouháme čokoládu. Vše spojíme do hladkého těsta.



Vymažeme pečlivě bábovkovou formu máslem, aby nezůstalo žádné místo bez tuku, pak vysypeme jemnou strouhankou a nakonec do formy nalijeme těsto.



Pečeme v předem vyhřáté troubě na 180 stupňů asi 1 hodinu. Po vyndání z trouby necháme chvíli bábovku odpočinout ve formě a pak vyklopíme. Pocukrujeme a necháme vychladnout.