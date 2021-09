Jako před sto lety. Ve Světlé si připomněli příjezd spisovatele Jaroslava Haška

Ve středu 25. srpna uplynulo sto let od příhody, kdy spisovatel Jaroslav Hašek s malířem Jaroslavem Panuškou přijeli z Prahy vlakem ve 12.37 do Světlé nad Sázavou. Odtud vyrazili na Lipnici. Cesta údajně trvala po zastavení v několika hospodách až do půlnoci. Tuto událost si na nádraží ve Světlé v den výročí připomněl mimo jiné i vnuk spisovatele Richard Hašek. Za fotografie z akce i z Lipnice děkujeme Janu Šafránkovi a Václavu Michalíčkovi.

Cesta Jaroslava Haška ze Světlé nad Sázavou na Lipnici. Foto Václav Michalíček | Foto: Foto Václav Michalíček