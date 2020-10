V Okrouhlici je od zasedání zastupitelstva v pondělí 21. září 2020 jasno. Na návrh starosty a místostarosty odhlasovala s převahou většina zastupitelů dvě důležitá usnesení, týkající se spolupráce se spolkem Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého.

Jasno v kauze Zrzavý | Foto: Ladislav Langpaul

První usnesení formálně vypovědělo jedenáct let trvající smlouvu o partnerství, kterou se spolkem uzavřelo minulé vedení obce a ve které se pravilo, že Obec bude podporovat vznik kulturního a společenského centra s vybudováním důstojné připomínky velkého malíře. De facto se na pondělní schůzi nic nového nestalo. Od března členové spolku do budovy neměli přístup. Zakázal jim ho pan starosta osobně. Plánovaná výstava ke 130 výročí narození Jana Zrzavého tak vzala zasvé. Díky panu starostovi. A když vyšlo najevo, že vedle předstíraného jednání o pro nájmu budovy spolku, nabízí Obec tuto nemovitost ještě ke komerčnímu využití, bylo dokonáno. Pan starosta odmítl s členy spolku nebo jejich právní zástupkyní vůbec mluvit. Například o tom, jak je možné, že dal svévolně vystěhovat mobiliář výstavy do zcela nevyhovujících prostor.