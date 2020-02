„Původně jsme se nechtěli opakovat a měli v plánu nechat si naše domácí vystoupení třeba až na další roky, ale souhra okolností nás donutila přemýšlet a nakonec se i pustit do organizace již letos. Prvním impulsem byla přání našich fanoušků, kteří nás přemlouvali, že chtějí do Přibyslavi přijít nebo přijet hned za rok, protože se jim u nás líbilo,“ říká houslista kapely Jelen Martin Kasal.

„Další důležitou roli sehráli také kolegové z branže – Mirai. Jsou to naši kamarádi, potkávali jsme se celý rok na festivalech, a často do rána hráli na hotelových pokojích na kytary. Až nás takhle jednoho večera napadlo, že je pozveme k nám do Přibyslavi a oni nás na jejich domácí festival do Frýdku – Místku. Potom už stačilo do skládající se mozaiky zasadit ostatní vystupující, které máme u nás v kapele moc rádi, a festivalový večer dostal svoji konečnou podobu,“ dodává Martin Kasal.

„Vstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz. Novinkou je vstupné pro děti do 10 let zdarma, vytvoření dětského zábavního koutku a možnost přespání ve stanech. Více informací najdete na webu kapely Jelen nebo Facebooku,“ doplňuje informace Ondřej Málek, jeden ze zakládajících členů Jelenů, který v kapele hraje na kytaru a zpívá.

za pořadatele Libor Jaroš