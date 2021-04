Jihlavská ZOO opět otevírá své brány. Naplánujte návštěvu a nastavte foťáky

Konečně zpátky. Alespoň v omezeném rozsahu a s nízkým limitem návštěvníků smí otevřít i jihlavská zoologická zahrada. Otevřena bude denně od devíti ráno do pěti večer, přístupné budou jenom venkovní prostory. Nahlédněte s námi do výběhů a začněte plánovat návštěvu. Podle mluvčího jihlavské zoologické zahrady Martina Maláče nehrozí, že by se návštěvníci kvůli kapacitním limitům dovnitř nedostali.

Komentované krmení žiraf v jihlavské zoo. | Foto: Deník/ Redakce