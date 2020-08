Svátek sv. Ignáce, zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, připadl letos na pátek 31. července. Při této příležitosti se o dva dny později, v neděli 2. srpna dopoledne, konala v bývalém jezuitském kostele Jména Ježíš mše svatá. Tu celebroval Petr Havlíček, SJ, který se pozastavil u samotných počátků řádu. Zdůraznil, že jeho založení není pouze dílem sv. Ignáce, ale že tato myšlenka vzešla ze společenství, které spoluutvářeli jeho nejbližší – František Xaverský a Peter Faber. Mši svatou duchovně povzneslo hudební vystoupení Richarda Šedy z Dačic, který je vedoucím souboru Capella Ornamentata, jenž se věnuje interpretaci hudby 16. a 17. století.

Podle průběžného vývoje návštěvnosti v uplynulém týdnu pořadatelé netrpělivě očekávali jubilejního tisícího návštěvníka, ale již málokdo tušil, že se tak stane právě v den, kdy si připomínáme osobnost sv. Ignáce. Je více než symbolické, že vstupenku s číslem tisíc získal někdo z místních obyvatel, kteří mají k historii svého města blízký vztah. Tím tisícím návštěvníkem se stal Vít Štancl z Telče, který přišel na doporučení svého známého, jenž zrovna nedávno posílil řady telčských památkářů. Se vzpomínkou na svá ministrantská léta poznamenal, že je zvláštní prohlížet si exponáty, kterých se kdysi při službě u oltáře dotýkal, zatímco dnes jsou vystaveny ve vitrínách jako ty největší klenoty. Zajímavostí také je, že pan Štancl byl kdysi i průvodcem v kostele Jména Ježíš a přiznává, že se mu těžko hledaly informace o vnitřním vybavení kostela. Ty teď nalezne v katalogu výstavy, který obdržel jako odměnu.

„Úžasná výstava o (bohužel i místními) opomíjené historii. Pro mě jako místního bylo zvláštní sledovat souvislosti mezi Telčí a celým světem, které nám zprostředkoval kosmopolitní jezuitský řád. Chtěl bych pochválit skvěle udělanou výstavu a poděkovat zasvěcenému průvodci za jeho zajímavý výklad“, uvedl v návštěvní knize tisící návštěvník Vít Štancl z Telče.

„Tím, že výstavu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši zhlédlo již tisíc návštěvníků, byla splněna jedna z podmínek týkajících se publicity projektu. Více než pohled do statistik nás však těší zájem o prezentované téma, a to jak ze strany občanů Telče, tak ze strany turistů, kteří sem naleznou cestu“, konstatuje Miloslav Záškoda z telčské pobočky Národního památkového ústavu.

Výstava prostřednictvím jedinečného souboru exponátů vypravuje příběh o prožívání víry v raném novověku a mnohá umělecká díla jsou toho důkazem. Snad tedy tato expozice přispěje k poopravení nevyváženého a deformovaného obrazu jezuitského řádu. A kdo ví, třeba se ve druhé polovině trvání výstavy dočkáme další tisícovky.

Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, která se koná v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce 2), byla slavnostně zahájena 10. června a potrvá do 13. září 2020. Je otevřena denně od pondělí do soboty v době od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli od 10.00 do 15.00 hodin. Vstup zdarma. Rodiny s dětmi mohou společně vyplnit pracovní list, který je provede celou výstavou. Pro další informace o projektu na www.jezuitetelc.cz.

Do 4. října 2020 mají návštěvníci možnost navštívit i telčskou jezuitskou knihovnu, která se nachází v prostorách premonstrátské kanonie v Nové Říši.

ILONA AMPAPOVÁ, územní odborné pracoviště v Telči