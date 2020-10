Klientky pelhřimovského domova pro seniory nezahálejí ani v době koronavirové. Vyrobily devadesát putovních kamínků, které rozdávají a mapují také jejich pohyb.

Klientky Domova seniorů v Pelhřimově namalovaly a rozdaly 90 kamenů | Foto: Deník / VLP Externista

Náš Domov pro seniory Pelhřimov se sice na dálku, ale stále snaží komunikovat s okolím. Paní Vlasta Franková měla přání namalovat kamínky pro děti, babičky zasedly a činily se. Postupně pomalovaly devadesát kamínků. Za to je pani Vlasta odměnila fixi a lahodným dezertíkem. Ženy moc děkují, váží si této nákolnosti a náležitě si to užily. Také děkujeme za milý pohled od paní Michaely, která nám poslala pozdrav ze zoo. Dále máme kamínky nalezené a ty pošleme již do světa Na fotce také uvidíte, jak mapujeme pohyb kamínků. Všem děkujeme, posíláme pozdravy a přejeme pevné nervy v tak nelehkém období, jaké nyní prožíváme.