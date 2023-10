Nová kapela se poprvé představí v Brodě. Zahraje rockovou i popovou klasiku

/VIDEO/ Víte, co to je Kletyend Goes To Brokenwood? Tak trochu tajemný název pro klasickou taneční zábavu. A pokud vám lehce bizarní název připomíná mix britské popové kapely a novozélandského kriminálního seriálu, jste doma. Nová kapela Kletyend Ivy a Petra Kletečkových si premiéru ve svém domovském městě odbude v klubu Oko.

Klasické hity v podání Kletyend. | Video: Stanislav Peluch

Zábava se uskuteční se v pátek 27. října. Kapela vstupuje na scénu s úvodním repertoárem 52 rockových a popových coverů českých i světových kapel. Nenechte si ujít toto premiérové vystoupení v Havlíčkově Brodě. Silným impulsem k založení kapely Kletyend byla prohlubující se touha Ivy a Petra Kletečkových po mnoha letech samostatného působení v jiných projektech a hudebních skupinách založit kapelu, ve které budou opět společně veřejně vystupovat. Záměr se naplnil symbolicky první jarní den letošního roku, kdy personální sestava získala finální podobu. Od prvních tónů první zkoušky bylo jasné, že Iva Kletečková měla při výběru muzikantů šťastnou ruku. Složení kapely z Havlíčkova Brodu je inspirativní kombinací mnohaleté hudební praxe a talentovaného mládí. Kapela vystoupí v této sestavě: Iva Kletečková (zpěv), Zbyněk Andrýzek (baskytara, flétna, zpěv), Tomáš Vodrážka (bicí, akustická kytara, zpěv), Martin Tonar (klávesy, zpěv), Petr Kletečka (elektrická kytara). Petr Kletečka