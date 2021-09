Ve finále to byla velká paráda! I pro děvčata v souběžném mládežnickém turnaji. Viděla vzory a někdo prostě vyhrát musel. Kluci z Volejbalu Brno a holky z Přerova. Domácí Old boys skončili až pátí, ale při pohledu na dění na zaplněných dvorcích neměli na zklamání ani pomyšlení…

„V šest hodin ráno jsem chtěl při pohledu na déšť turnaj odvolat, ale všichni byli tak nadšení, že se to odehrálo. Chci poděkovat všem lidem z obce, kteří pomáhali,“ smekl před obětavci předseda Sokola Ondřej Marek.

Tradice se mají dodržovat, a pokud putují z vísky pod Železnými horami až za "velkou louži", o to sladší je pocit přičinlivých pořadatelů. Alicia, Latoya, Brianna. Slečny z Tennessee, z Kalifornie a z Kanady si na vyhlášené bezděkovské půdě ve slotě, které jim nachystalo počasí, rozehrály karneval pod vysokou sítí. Chlapi na sousedních kurtech při pohledu na ně zapomínali smečovat i blokovat…

Když v antukovém ráji pršelo, v létě byla zima na kabát aneb skalní sportovci nejsou z cukru. V té větě je takřka vše o báječném volejbalovém klání v Bezděkově. Byl to dvaačtyřicátý ročník věhlasného turnaje.

