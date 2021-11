Kandidátky na prestižní titul Miss Czech Republik při castingu předstoupily před porotou ve dvou kolech. Na řadu přišlo představení se ve vlastním oblečení a následně se soutěžící představily při rozhovoru s porotou v koktejlových šatech.

Již od svého založení je nezbytnou součástí celé soutěže charitativní aspekt, který byl vetknutý i do sloganu „Krásné tváře pomáhají“. Miss Czech Republik podporuje Českou neonatologickou společnost. Soutěž moderovala Inna Puhajková. Zpěvácké umění předvedly Sharlota, Adéla Krejdlová a Lucie Bikárová. Do poroty zasedli: Taťána Makarenko, Sam Dolce, Karolína Kopíncová, Natálie Kočendová, Barbora Aglerová, Tereza Blaťáková, Adéla Krejdlová, Lucie Bikárová.

V Brně postoupilo těchto dvanáct slečen do listopadového semifinále: Natálie Ulbrichová - 21 let, Nicole Vaculová - 19 let, Kateřina Sečkařová - 18 let, Aneta Resslerová - 18 let, Valentýna Svobodová - 19 let, Adéla Křičková - 17 let, Anna Loosová - 20 let, Natálie Masarčíková - 17 let, Anežka Ciprysová - 21 let, Markéta Zelinková - 21 let, Barbora Krčálová - 20 let, Klodviková Terezie - 19 let.

Všem gratulujeme.

Honza Král