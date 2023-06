Když v létě prší. Od toho je ve Světlé nad Sázavou Zábaviště pro sviště

Čtenář reportér

Když není zrovna krásné počasí o prázdninách, hledají rodiče s dětmi místo, kam by mohli zajít. Jedno takové Zábaviště pro sviště lze najít ve Světlé nad Sázavou. Neobyčejnou hernu pro děti od narození až do jedenácti let lidé najdou v tanečním sále světelského společenského domu. Otevřeno bude až do 3. září.

Hernička ve Světlé nad Sázavou zabaví děti všech věkových kategorií. | Foto: se souhlasem KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou

Návštěvníci se mohou nechat vtáhnout do poutavých a vtipných příběhů, obrázky v herně jsou dílem Venduly Hegerové. Kdo chce, zabaví se v hudebním koutku nebo může rozpohybovat své tělo. Možné je zahrát si i divadlo, předvést obratnost prstů a nebo počítat. Otevřeno je denně od devíti do pěti odpoledne. Jak to vypadá na zábavišti? Zdroj: Youtube