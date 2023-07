V chotěbořské knihovně je až do 11. srpna k vidění andělská výstava. Jde o výstavu obrazů Dagmar Librové s názvem Andělé a my. Vidět ji od dnešního dne mohou lidé v otevírací době informačního centra, protože až do 28. července je knihovna Ignáta Herrmanna zavřená. Poté bude přístupná opět v otevírací době knihovny nebo podle domluvy.

Výstava v chotěbořské knihovně. | Foto: se souhlasem knihovny

Otevírací doba turistického informačního centra je v létě od pondělí do pátku od osmi do půl páté, v sobotu od osmi do dvanácti a v neděli od devíti do dvanácti. Dospělí platí vstupné 20 korun, děti a mládež od šesti do osmnácti let, senioři a ZTP 10 korun a děti do šesti let jdou zdarma. Knihovna bude znovu otevřená po 28. červenci.

