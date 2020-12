Co dělat, abychom našim čtyřnohým miláčkům hlasité oslavy konce roku usnadnili?

Vůbec nejlepší by bylo odjet mimo civilizaci a minimalizovat tak možnost, že nějaké dělobuchy vůbec uslyšíte. Málokdo má ale takovou možnost. Proto je důležité, aby majitel psa nebo kočky zachoval klid a tvářil se, že se nic neděje. Pokud bude i on nervózně pobíhat po bytě od okna k oknu, zvíře se dostane do stresu stejně jako jeho majitel. Je dobré vypozorovat, co vašeho zvířecího přítele uklidňuje, zda se chce přitulit, být vám na blízku nebo naopak se raději někde schová, a takovou možnost mu dopřát. Pamatuji si případ, kdy majitelka balila pejska pevně do šálu, cítil pevné sevření a byl klidnější.

Pokud máte pejska na dvoře nebo kočky, které se přijdou domů jen nažrat, v takovém případě bych volila opatření a raději je na Silvestra zamkla někde uvnitř. Mohou se snadno vyděsit, skočit pod kola auta nebo se venku na delší čas ztratit. I takové případy jsme v praxi řešili.

Dnes už existují medikamenty, které zvíře uklidní. Doporučujete jejich aplikaci a kde je majitelé psů a koček koupí?

V minulosti byly možnosti velmi omezené a medikamenty zvíře spíše paralyzovaly, takže pes vypadal navenek klidný, protože nemohl reagovat, ale stres prožíval stejně. I v tomto ohledu se však trh vyvíjí a dnes už jsou k dostání tzv. anxiolytika, která potlačují strach. Pokud nechcete zvířeti podávat léky, můžete využít přírodní preparáty na bázi bylinek, využít vůně, feromony, olejíčky, difuzér do zásuvky nebo třeba výtažek z kozlíku lékařského podávaný v pipetě. To vše by mělo mít uklidňující účinky, je však třeba vyzkoušet, na každého psa nebo kočku může působit jinak intenzivně.

Přírodní přípravky koupíte ve specializovaných obchodech, e-shopech, zverimexech. Anxiolytika pořídíte u vašeho veterináře, se kterým se také můžete poradit, jaká možnost bude nejvhodnější. Každopádně radím, ať nenecháváte jeho návštěvu na dny mezi svátky nebo až na 31. prosince, v ordinacích bývá v těchto dnech rušno.

Existuje možnost, jak pejska nebo kočičku zbavit strachu z výbuchů a světelných záblesků ohňostroje?

V těch nejtěžších případech se opravdu doporučuje pracovat se zvířetem na zvládnutí strachu v průběhu celého roku. Někteří trenéři, psí nebo kočičí psychologové se právě na tento přístup specializují. Používají zvukové nahrávky tak, aby zvíře postupně na zvuky přivykalo a nebylo z nich vystresované. Pokud zvládne určitou hladinu, intenzita zvuku

se postupně zvyšuje a za pomoci odměn a pozitivní motivace se dokáže docílit toho, že zvíře už nebude reagovat bojácně ani na hlasitý výbuch petardy nebo ohňostroje. Majitelé zvířecích kamarádů však musí být trpěliví, je to běh na dlouhou trať.

V posledních letech se stále více měst nejen na Vysočině přiklání k omezení nebo i úplnému zákazu ohňostrojů a dělobuchů. Z pozice veterinářky souhlasíte s tímto trendem? Jak ho vnímáte?

Zcela jistě souhlasím, věřím, že omezování smysl má. Domácí mazlíčky máme u sebe, a tak si uvědomujeme, že trpí. Ve stresu a možná i v ohrožení života jsou však všichni živočichové v přírodě – ptáci i savci, kteří se stále více přibližují k lidským sídlům. Divočina jako taková už totiž neexistuje. Měli bychom si uvědomit, že žijeme v 21. století. Nemělo by jít jen o potěšení a zábavu, ale také bychom si měli uvědomovat následky, které naše chování přináší, a být zodpovědní.

Pracovníci Záchranné stanice Pavlov řeší po Silvestru jednotky případů. Většinou jde o poraněné ptáky s otřesem mozku nebo naraženým či zlomeným křídlem. Pokud po novoročních oslavách objevíte zraněné zvíře, zavolejte do stanice, kde vám poradí, jak se o živočicha postarat, nebo si ho převezmou do péče.

Zbyšek Karafiát