Nový skatepark byl dlouho očekávaným brodským projektem. Trénovat tam budou moci jak zběhlí, tak i méně zkušení skejťáci.

„Původní skatepark u Sázavy nevyhovuje svojí velikostí. Počet lidí, kteří jezdí na skejtu, koloběžkách a kolech, je opravdu velký. Navíc překážky jsou staré a nejspíš ani nevyhovují dnešním normám,“ řekla zástupkyně investičního úseku odboru rozvoje města Renáta Pajerová.

Stavba parku byla zahájena v březnu a uveden do provozu by měl být na začátku školního roku. Otevření volnočasového areálu oddálila nepřízeň počasí na jaře a také nedostatek materiálů na skladech. „Díky tomu, že jsme teď měsíc v kuse pracovali, se nám daří dohnat počáteční časové ztráty,“ řekla zástupkyně stavební firmy Fiveramps Veronika Plevová.

Hlavními iniciátory zřízení skateparku jsou místostarosta Zbyněk Stejskal a člen zastupitelstva Jan Kerber. „Jsem velkým propagátorem venkovních hřišť. Jejich výhodou je, kromě toho, že pohyb venku je zdraví prospěšný, přístupnost veřejnosti. Každý si tam může přijít kdykoliv,“ uvedl místostarosta Zbyněk Stejskal.

Příznivci skateboardingu budou moci využít tréninkovou plochu o rozloze jednoho tisíce metrů čtverečních. „Park nabízí mnohem více možností. Trénovat tu mohou zkušení skejťáci na složitých překážkách, ale budou tu i jednodušší pro začátečníky nebo malé děti. Park není určen jen pro skejťáky, ale i pro ty, kteří jezdí na koloběžkách nebo BMX kolech,“ řekla zástupkyně firmy Fiveramps Veronika Plevová.

Místostarosta Stejskal: Skatepark navrhli sami broďáci

Proč jste právě vy inicioval výstavbu parku? Skejtujete?

Jsem zastáncem menšinových sportů, sám je dělám. Ale skejt mě moc neoslovil. Ani v době raného prvopočátku, který tady byl. Skejtování mi svým způsobem blízké je, ale skejťák nejsem. Ani to neumím, párkrát jsem to zkusil a přerazil jsem se.

Předpokládám, že komunita lidí věnujících se tomuto typu sportu nebude malá.

Skejtová komunita tady je silná. Nejenom skejtová, ale i koloběžková komunita, která je násobně větší. Největší zásluhu na odstartování projektu měli právě oni. Jsou to paradoxně lidi, kteří jsou stejně staří jako já. V devadesátkách se tomu hodně věnovali a vnímali, že i jejich děti by chtěly jezdit. Jsem rád, že si sami řekli, jak velký má park být, kde bude, kolik bude stát. Kdyby ho postavilo město, to znamená lidi, kteří tomu moc nerozumí, asi by neměl takový úspěch.

Návrh tohoto projektu se objevil už před pár lety. Proč jeho realizace začala až teď?

Rozhodování o místě se nějakým způsobem odsouvalo. V zastupitelstvu nebyla tehdy taková podpora. Když se podíváte na jejich věkový průměr, ti lidé k tomu nemají žádný vztah, proto to pro ně bylo neuchopitelné. Ale dnes jsou skateparky skoro všude, téměř každé okresní město má svůj. Měl jsem ještě podporu od Honzy Kerbera, takže jsme už byli dva. Ve finále nebylo nijak složité ostatní přesvědčit, v podstatě všichni potom hlasovali pro.

Dora Procházková