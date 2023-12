Třetí adventní víkend v Chotěboři a v Heřmanově Městci oživily společné akce pěveckých sborů Vlastislav Heřmanův Městec, Doubravan Chotěboř a Chrudimské komorní filharmonie. Kouzelné Vánoce nabídly nejznámější pohádkové melodie. Děkujeme Aleši Bažoutovi za fotografie.

Adventní koncerty v Chotěboři a Heřmanově Městci. | Foto: Aleš Bažout

Koncert pod taktovkou Jakuba Pikly se konal v sobotu 16. prosince v Chotěboři a v neděli 17. prosince v Heřmanově Městci. Koncerty začaly působivě Missou Pastoralis „Alma Nox“ od slovenského skladatele Mikuláše Schneidera-Trnavského. Následovala suita Jakuba Pikly Kouzelné Vánoce s nejznámějšími pohádkovými melodiemi. Oba koncerty nabídly posluchačům nezapomenutelný zážitek.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová