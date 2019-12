Havlíčkův Brod - K oslavám v nové budově máme ještě poměrně daleko, ale i tak máme co slavit. Blíží se den, kdy se brodští rozhodli položit základy půjčování knih v Havlíčkově Brodě. 24. prosince 1894 se akademický spolek Barák usnesl na založení veřejné městské knihovny v tehdejším Německém Brodě.

Krajská knihovna v Brodě slaví. | Foto: Hana Lacinová

Na Štědrý den, kdy přesně uplyne 125 let od původní myšlenky, bychom zlákali do knihovny asi jenom ty nejzarputilejší uživatele. Proto jsme našim čtenářům připravili hezký den ve středu 4. prosince. Dopoledne se mohly radovat děti ze škol a školek s Oskárkem v pohádkové knížce. Setkání s Gábinou a Katkou, které Oskárka dětem představily, bylo rozděleno do čtyř ročních období plných říkanek a hádanek, doplněných večerníčkovou písničkou. Děti si vše náramně užily.