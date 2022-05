Tato soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií a skládá se ze tří soutěžních kol. Děti tak mají možnost porovnávat své znalosti o zvířatech se svými vrstevníky. Školní kolo probíhá formou vědomostního testu. Do druhého kola soutěže, které se koná v zoo, je zařazeno i poznávání živočichů a přírodnin. Nejlepší tři týmy v každé kategorii postoupí do finálového klání.