Kdo na začátku července dorazil do firmy Koulier v Oflendě u Hlinska, udělal jedině dobře. Mohl se podívat pod ruku šikovným zaměstnancům, kteří umí vykouzlit nádherné vánoční ozdoby. Užil si i festival labutí, které se staly součástí rekordu zapsaného Agenturou Dobrý den. Za fotografie děkujeme Matějovi Hinkovi.

Krásu labutí i jedinečnost českých rukodělných foukaných ozdob představil Koulier na Oflendě u Hlinska | Foto: Matěj Hink

Výroba labutí začala po Velikonocích. Labutě jsou jedna z nejnáročnějších věcí, které čeští foukači umí. V Koulieru je dělá Petra Novotná. Mezi lidmi z branže se má za to, že její labutě jsou nejkrásnější v zemi. Lidem z Koulieru se do června podařilo vytvořit 2022 labutí v 169 originálních variantách. Nechyběl ani originální svatební, karnevalový nebo královský pár. Tento počin byl potom zapsán do České knihy rekordů. Kdo chce, může si labutě koupit.