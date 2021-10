Cihelna je poprvé zachycena na Císařském otisku stabilního katastru roku 1838, ovšem velice záhy zaniká a nejpozději od sedmdesátých let devatenáctého století je parcela vedena jako prázdná. Její krátkou existenci bychom teoreticky mohli spojit s potřebou produkce cihel pro výstavbou nedalekého panského dvora Julianov (Juliánov, Juliin dvůr), který byl založen někdy ve třicátých až čtyřicátých letech devatenáctého století.

Plošná skrývka odhalila, že se jednalo o trojkanálovou cihlářskou pec o rozměrech šest krát pět metrů, vybavenou nevyzděnou předpecní jámou o velikosti dva krát čtyři metry. Topné kanály o délce pěti metrů byly široké přibližně čtyřicet centimetrů, dochovaly se do výšky třiceti centimetrů a v prostoru topeniště byly zúženy na šířku pětadvacet až třicet centimetrů.

Z průzkumu historický map bylo jasné, že druhoválečný lágr nebyl první zástavbou v tomto místě a že v polovině 19. století krátce existovala v záhybu silnice z Brodu do Termesiv samota - cihelna | Foto: se souhlasem Archaia Brno

Díky stavbě jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu jsme se letos v zimě ještě jednou vrátili na plochu bývalého pracovního tábora Štrauchovna u Termesiv. Z průzkumu historický map bylo jasné, že druhoválečný lágr nebyl první zástavbou v tomto místě a že v polovině 19. století krátce existovala v záhybu silnice z Brodu do Termesiv samota, nicméně ji před výzkumem nebylo možné blíže specifikovat.

