Téma letošní nosné herní koncepce letního tábora Městské policie HB mělo svoji inspiraci v oblíbeném filmovém dobrodružství, odehrávajícího se v tajuplném světě ostrova Jumanji. No a jak je známo, tuhle hru si nemůžete prostě jen tak zahrát - musíte ji přežít! Takže, vítejte v džungli!

Letní tábor městské policie 2019 | Foto: Ilustrační foto: Městská policie HB

Mladí táborníci se tentokrát ocitli v imaginární počítačové hře, převtěleni do postav hlavních aktérů nevšedního prázdninového dobrodružství. Hlavním úkolem klaďasů bylo především zabránit záporákům v ovládnutí fiktivního světa Jumanji a znemožnit jeho uvržení do temnoty s pomocí ukradeného klenotu z Jaguáří svatyně. Získáním obřího drahokamu a jeho vložením do sochy posvátného jaguára, který nás mimochodem provázel celý tábor, měli naši hrdinové vrátit na zemi zpět dobro. Nakonec se to jednomu ze tří družstev skutečně povedlo a to se tak stalo vítězem této celotáborové hry.