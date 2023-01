Lidé se vydali na silvestrovský výstup na Svidník a zavzpomínali na úzkokolejku

Tak jsme už po pětačtyřicáté vystoupali na Silvestra na náš kopec Svidník 740 metrů n. m., třetí nejvyšší vrch na Pelhřimovsku. Zase nebylo to správné vánoční počasí, a proto nás asi bylo i tolik. V průběhu odpoledne až do večera si vyšláplo do přírody zhruba čtyři sta lidí, a to od těch nejmenších v kočárku či na zádech až po ty starší, kteří to ještě dali, z Černovic, Křeče, Obrataně, Věžné, Kámena i Dobré Vody a z obcí širokého okolí, ale i lufťáků - chatařů i chalupářů a jiných návštěvníků.

Prosincový výstup na Svidník | Foto: Stanislava Filipová

Na kopci se nejen rozhlíželi do krajiny na sever (svah odtěžen kvůli kůrovci), ale hlavně se sešli lidé, kteří se třeba už delší dobu neviděli a přáli si k novému roku. Pořadatelé, turisté z TJ Sokol Černovice, předávali účastníkům originální kalendáříky, děti dostávaly prskavky a sladkosti věnované černovickou prodejnou potravin paní Valkové, pionýři opět připravili pro malé pochodníky čaj a pro dospěláky veselý čaj a černovičtí muzikanti zahráli vánoční skladby. Kolem bývalé rozhledny panovala jako vždy přátelská nálada. Náladu ale trochu kazila skutečnost, že už nám tři měsíce nejezdí naší krajinou kolem Svidníku vláčky úzkokolejky, kterou provozovala firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). A nevíme, co bude dál s naší tratí. Před Vánocemi sice vlaky nahradily autobusy na nové lince Kamenice nad Lipou - Černovice - Obrataň - Pacov (pět spojů v pracovních dnech a tři spoje o víkendu a ve svátek tam i zpět), ale některé obce například Chválkov a Dobešov o spojení přišly. Když si uvědomíme, že naši předkové rukama v letech 1905 a 1906 celou trať z Jindřichova Hradce až do Obrataně vybudovali a železnice pětačtyřicet kilometrů dlouhá se stala důležitou tepnou kraje až do nedávné doby, je nám smutno. Vyvinuli jsme iniciativu a na Svidníku při tomto silvestrovském výstupu jsme shromáždili téměř 250 podpisů na podporu snah o zachování provozu naší úzkokolejky, aspoň pro sezonní provoz od června do září, i když by si mnozí přáli, aby vláček naší krajinou jezdil po celý rok, jako před 30 až 40 lety, kdy si často nebylo ani kam sednout, zvláště pak v úseku z Kamenice do Hradce. Bohužel v dnešní době všude vítězí auta. Uvidíme, zda se někomu provoz na naší úzkokolejce podaří zachovat. Za pořadatele silvestrovské turistické akce Jaroslav Řeháček z Černovic