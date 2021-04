Když se řekne jméno tohoto města, většinu lidí především ale napadne město, kde začínali Beatles. Liverpool je více anglickým městem než metropole země Londýn ta je víc multikulturní z deseti pasažérů metra jich tam cca sedm má při vší úctě jinou pleť než bílou žije tam více Pakistánců, Indů, Afričanů, obyvatel Karibiku a zemí Latinské Ameriky, ale taky třeba Poláků. V Liverpoolu při ústí řeky Mersey do Irského moře, tolik ne. A to má rozsáhlé letiště Johna Lennona.

Liverpool sehrál velkou roli i v technických oborech. Zdejší loďaři postavili v irském Belfastu asi nejznámější zaoceánský parník Titanic. Zde sídlila i firma White Star Line, která jej vlastnila a provozovala. Nápis Titanic Liverpool bylo to poslední, co zůstalo z tohoto nádherného parníku nad vodou, než definitivně zmizel na dno Atlantského oceánu.

Ale k Beatles. Hned po příjezdu do Liverpoolu míříme do Muzea Beatles a po jeho prohlédnutí se vydáváme městem na místa spojená s historií „Brouků“.

Vzpomínáme, jak jsme si notovali u táboráků provokativně Žlutou ponorku (Yellowe Submarine):…“jédět, jédět žóltyj parachód, žóltyj parachód…“ Ve městě právě v týdnu nazvaném Festival International Beatle Week hraje i ústecká revivalová skupina The Boom Beatles Revival Band už po čtvrté v historii. A osm koncertů zahrají i ve slavném Cavern Clubu, i když, jak říkají, je tam dost vlhké prostředí, prý stoprocentní vlhkost.

Přijít, zahrát a rychle vypadnout. Festival je obrovská událost. Vystupuje zde sedmdesát skupin z celého světa. Hraje se po celém Liverpoolu, všude zní hudba Beatles. Přijíždějí sem fanoušci z celého světa sláva liverpoolské čtveřice neusnula. Trvá pořád!

MUZEUM BEATLES

Muzeum Beatles ukazuje vývoj nejznámější hudební skupiny světa. Přidává artefakty, fotografie, předměty, simuluje místa, třeba nahrávací studio ABBEY ROAD, kde působili. Důležité je předtím se projít po přechodu, jak ukazuje oblíbená fotografie, co chodili „Brouci“, paráda. Máme do smrti vystaráno „šli jsme tam co oni, není to nádhera?“

Budova Muzea je na jižní straně známých Albertových doků v ulici Gower, na pobřeží řeky Mersey. Jsou tu fotografie z úplných začátků skupiny i mnoho dalších. Též kopie klubu Cavern, kde Beatles začínali, bubny Ringo Starra či první kytara George Harrisona, bílý klavír Johna Lennona a Yoko Ono v bílé místnosti, která byla vidět v klipu Imagine, nebo část letadla, s kterým Beatles dobyli Ameriku. Také Žlutá ponorka in natura. Na konci prohlídkové trasy je shop se všemi možnými i nemožnými suvenýry týkající se „Brouků“.

O každém ze čtveřice v její vrcholné fázi: John Lennon (zpěv, doprovodná kytara), Paul McCartney (Zpěv, basová kytara), George Harrison (sólová kytara, zpěv) a Ringo Starr (bicí, příležitostně zpěv, tu něco je. Jak známo, komerčně nejúspěšnější a kritiky nejuznávanější kapela v historii populární hudby, jejíž hudba se dodnes hraje a je oblíbená po celém světě se v roce 2004 se umístila na prvním místě v seznamu sta největších umělců v historii. Jejich hudba a kulturní vliv pomohly charakterizovat šedesátá léta dvacátého století a vliv na populární hudbu je znát ještě dnes.

BROUCI JSOU VŠUDE

V Liverpoolu „zakopáváte“ o „Brouky“ na každém kroku. Táhne návštěva Cavern Clubu, hlavního „stanu“ skupiny v 60. letech. Městem jezdí Cavern City Tours a zastavuje všude tam, kde se někdo z kapely třeba jen poškrábal na uchu.

Po prohlídce muzea se vydáváme do míst spjatých s touto skupinou. Nejdříve na nábřeží, kde stojí nádherná socha čtveřice a všichni se u ní chtějí fotit. I my. Pak míříme do středu města, kde památek přibývá. Začíná to na rohu ulice Mathew street, v níž v čísle 10 se nachází Cavern Club, místo, kde hlavně Beatles ve své době hráli.

Je to noční klub, původně otevřený jako jazzový, inspirovaný jazzovou čtvrtí v Paříži. Ze skladu ovoce a úkrytu před nálety během druhé světové války, otevřen roku 1957. Pak se v Liverpoolu jejich hlavní scénou.

Přední místnost je hlavní turistická atrakce, kam lidé přicházejí, aby si pořídili fotografie na slavném jevišti s replikou pódia, na kterém Beatles hráli. Prohlédli jsme si prostory klubu a těšili se na další den na návštěvu ještě dalších míst spojených s Beatles.

Bylo zajímavé podívat se na místa jejich prvních setkávání. 17tiletý John Lennon a 15tiletý Paul McCartney se sešli v roce 1957 ve skupině The Quarrymen. Rok poté se k nim připojil i 15tiletý G. Harrison.

Pak vznikli Beatles. Nejdřív jdeme do ulice Penny Lane na předměstí, podle níž složil píseň stejného jména Paul McCartney. Dále putujeme na Jahodové pole, kde si Lennon údajně hrál v zahradě domu Armády spásy, sídlícím poblíž místa, kde v dětství bydlel a dalo podnět ze vzpomínek vytvořit píseň Strawberry Field, což byl název dětského domu Armády spásy poblíž Lennonova rodného domu. Cílem naší výpravy bylo nalézt domek, kde Lennon strávil podstatnou část svého dětství. To se podařilo.

Významnou roli v životě Johna Lennona, jak známo, mělo partnerství s japonskou výtvarnicí a hudebnicí Yoko Ono, s níž se oženil v roce 1969. Lennon byl pak ve věku čtyřiceti let zavražděn 8. prosince 1980 v New Yorku. Ale jméno skupiny Beatles zůstává v povědomí milionů lidí stále.

Ervín Dostálek