MČR jednotlivců do 16 let 2021 očima Lucie Rybáčkové

Ve dnech 22. až 29. června 2021 jsem se zúčastnila Mistrovství ČR jednotlivců do 16 let. Mistrovství se konalo v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou, kde jsme byli také s mamkou a bratrem Martinem ubytováni. Já soutěžila v kategorii D12, Martin hrál OPEN. Loni jsem tady skončila šestá, takže jsem doufala, že letos budu také nejhůře na stejném místě.

Průběh turnaje byl z mé strany následující:

1. kolo – Valentýna Svačinová (FIDE ELO 0)

První partie se začala dobře vyvíjet, ale pak jsem udělala pár nepřesných tahů a dostala se do špatné pozice, nad kterou jsem přemýšlela snad 40 minut. Stejně jsem se ale rozhodla špatně. Nakonec mě „zachránila“ soupeřka, která sama udělala chybu.

2. kolo – Ludmila Lacková (FIDE ELO 1013)

Ve střední hře jsem získala pěšce a dostala se do koncovky, kde soupeřka udělala chybu a ztratila věž.

3. kolo – Lenka Mikešová (FIDE ELO 1010)

Tato partie se mi líbí. Potrestala jsem soupeřku za její chyby, hrozila jsem jí různými maty. I když ty hrozby všechny viděla, měla to celou dobu prohrané a vzdala se v situaci, když by mi musela dát dámu, nebo by nedokázala zabránit matu.

4. kolo – Amálie Zádrapová (FIDE ELO 1471)

Za tuto partii nejsem pyšná, pozice byla vyrovnaná, ale pak jsem udělala chybu. Protihráčka ji naštěstí nepotrestala, a tak jsem přešla do vcelku vyhrané koncovky, ale to jsem neviděla a nabídla jí remízu. Jsme si kvit, obě jsme to měly jednou vyhrané…

5. kolo – Tereza Horková (FIDE ELO 1230)

Soupeřka udělala hrubou chybu, a tak jsem jí vzala věž. Partie pak už dlouho netrvala, brzy následoval dvoutahový mat.

6. kolo – Linda Slívová (FIDE ELO 1150)

V dlouhé partii se mi povedlo získat figuru. V koncovce pak nedokázala protihráčka zabránit matu.

7. kolo– Beáta Březíková (FIDE ELO 1219)

S touto partií jsem spokojená. Hrála jsem černými Dračí variantu Sicilské obrany a v zahájení obětovala pěšce. V průběhu partie jsem vytvořila několik hrozeb, které soupeřka včas neodhalila. V 25. tahu ztrácela tolik materiálu, že se vzdala.

8. kolo – Viktorie Buchtová (FIDE ELO 1432)

Od začátku jsem měla výhodu, jenže se soupeřka po pár tazích rozehrála. Ve střední hře jsem získala pěšce a přešla do koncovky, kterou jsem vyhrála.

9. kolo – Kristýna Dorazilová (FIDE ELO 0)

Tento zápas se mi vůbec nepovedl, měla jsem sice dobrou hru, ale soupeřka otevřela c-sloupec, vyměnila mi dámy a přešla do vyhrané koncovky.

Chtěla bych poděkovat trenérovi Davidu Brychtovi za přípravu, rozbory a dobré rady.

Lucie Rybáčková