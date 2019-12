V těchto dnech přivítali zdatného pomocníka pro výrobu technického sněhu. „Obchodní zástupce italské firmy Technoalpine nám zapůjčil zdarma na dobu sta motohodin zcela nové zasněžovací vrtulové dělo TR8 TechnoAlpine. Jeho provoz by měl být zcela automatizovaný s digitálním nastavením,“ uvedl předseda lyžařského spolku Jaroslav Kaiser.

„A co je pro nás důležité, toto dělo dokáže vyrábět sníh již při teplotě mínus 2 stupně, zatímco naše dvě starší děla potřebují teplotu mínus 5. S technickým parkem, jenž má nyní tři děla a tři zasněžovací tyče jsme schopni zasněžit naši sjezdovku během tří dnů, ale to by nám muselo počasí umožnit zasněžovat nepřetržitě. I vodu máme v přírodní nádrži, kterou můžeme doplňovat z vrtu, schází nám jen to počasí. V loňské sezoně jsme začali lyžovat již 14. prosince,“ dodal Kaiser.

Jiří Víšek