Sešli jsme se v opravdu hojném počtu. Malí i velcí se rozdělili do čtyř týmů a turnaj ve vybíjené mohl začít. Výkony hráčů i fanoušků byly neskutečné a sportovní duch pohltil i všechny kolemjdoucí. Nešlo o pořadí vítězů, důležitá byla radost ze hry. A to se nám všem podařilo v dostatečné míře.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.