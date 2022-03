Po vítězství na minulém ročníku v kategorii do 12 let nemohl nyní Viktor Stocker dle pravidel soutěže nastoupit do stejné kategorie a měřil tak své síly a interpretační umění s hráči až o tři roky staršími. Za svůj přesvědčivý výkon získal jako nejmladší účastník dané kategorie 2. místo. V kategorii komorní hry do 19 let získalo navíc "Duo Absoluto" 1. místo. Toto akordeonové duo zkouší a hraje ve složení: Viktor Stocker a jeho kolega Martin Kot z Pražské konzervatoře.