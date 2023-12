V listopadu se konalo mezinárodní kolo celosvětové soutěže Trophée mondial de l’accordéon. Kvalifikační kolo pro tuto prestižní soutěž se konalo v červnu 2023 na Celostátní akordeonové soutěži v Dobřanech, avšak někteří soutěžící získali nominaci na Mezinárodní akordeonové soutěži v chorvatské Pule.

Žáci ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod a SZUŠ Havlíčkův Brod uspěli v mezinárodní akordeonové soutěži. | Foto: se souhlasem Jindřicha Macka

Ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod se mezinárodního online kola zúčastnili Anežka Veletová, Liliana Beránková a Akordeonový orchestr Pohoda ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové, Johanka Juklová a Trio Stocker-Veletová-Kružík ze třídy paní. uč. Markéty Laštovičkové a Duo Musílková & Juklová ze třídy Markéty Laštovičkové a Petra Mašlaně. SZUŠ Havlíčkův Brod reprezentovaly Nikol Černíková a Eliška Koťarová ze třídy paní. uč. Ivany Laštovičkové.

Akordeonisté z Havlíčkova Brodu si z Prahy odvezli několik zlatých pásem

V nejpočetněji obsazené kategorii zábavné hudby do 12 let se na 9. místě umístila Anežka Veletová. V další početné kategorii vážné hudby do 12 let získala Nikol Černíková 11. místo. Eliška Koťarová obdržela 2. místo v kategorii zábavné hudby do 14 let. V kategorii zábavné hudby do 16 let získala 1. místo Johanka Juklová, na 3. místě se umístila Liliana Beránková. Johanka Juklová se kvalifikovala rovněž do kategorie vážné hudby do 16 let, kde obdržela 2. místo. V kategorii komorní hry do 18 let získalo Duo Musílková & Juklová 2. místo. V kategorii komorní hry bez omezení věku se pak s věkovým průměrem necelých 17 let umístilo Trio Stocker-Veletová-Kružík na krásném 3. místě vedle profesionálních akordeonistů. V kategorii amatérských orchestrů bez omezení věku získal 1. místo Akordeonový orchestr Pohoda a stal se tak zároveň nejlépe bodovaným orchestrem celé soutěže.

Obří fialové srdce. Ve Stupárovicích rozsvítili zajímavou vánoční výzdobu