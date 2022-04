Tento rok přijeli do Ostravy například akordeonisté z Polska, Slovenska a Litvy. Ze Základní umělecké školy J. V. Stamice se soutěže zúčastnili Matyáš Sedmík (pobočka Přibyslav), Viktor Stocker a Johanka Juklová ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové. V nejpočetnější 1. kategorii do jedenácti let získal za svůj muzikální výkon Matyáš Sedmík čestné uznání. V 2. kategorii do třinácti let obdržel Viktor Stocker 1. místo, od poroty získal plný počet bodů a stal se tak nejlépe ohodnoceným hráčem celé soutěže. Ve 3. kategorii vybojovala Johanka Juklová 3. místo.